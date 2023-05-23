Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: 19 terörist

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Hulusi Akar yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını söyledi.

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Mehmetçiğin iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar şunları söyledi:

- Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok.

Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şu ifadeleri kullandı:

- Sözde elebaşları panik içinde efendilerine 'Bizi kurtarın, silah verin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurun' diye çağrıda bulunuyor. Ne verirlerse versinler, top da tüfek de helikopter de verseler biz onları kazdıkları çukurlara gömmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda terör örgütüne katılım sıfıra yakın, kaçış azami. Onun için de terör örgütünün elebaşları efendilerinden kendilerini kurtarmaları için yardım çağrısında bulunuyor.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

- Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor.