Terör örgütüne bir darbe daha! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, terörle mücadelede kararlı. Yurt içinde ve yurt dışında bölücü terörün üzerine üzerine gidiliyor, PKK’ya ağır darbe vuruluyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. O paylaşımda; "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

BÖLÜCÜ TERÖRİSTLER TESPİT EDİLDİ

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi. Bunun üzerine bahse konu bölgelerde, örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.