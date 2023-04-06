Teröre Pençe Kilit darbesi: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden terör örgütüne Pençe Kilit darbesi vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.

Teröre Pençe Kilit darbesi: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik'in bir yandan deprem bölgesinde görev yaparken, bir yandan da teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat" denildi.

Kaynak: DHA

# Pençe Kilit Operasyonu # Milli Savunma Bakanlığı # Türk Silahlı Kuvvetleri # terörle mücadele
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