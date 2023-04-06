Teröre Pençe Kilit darbesi: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik'in bir yandan deprem bölgesinde görev yaparken, bir yandan da teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede teröristlerle birlikte silahlar da ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat" denildi.