Teröriste Irak'ta da rahat yok! 6 PKK'lı Hakurk ve Metina bölgesinde etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröriste yurt içinde ve yurt dışında göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde, Hakurk ve Metine bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, yapılan operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Teröriste Irak'ta da rahat yok! 6 PKK'lı Hakurk ve Metina bölgesinde etkisiz hâle getirildi
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Güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Terörist neredeyse hedefimiz orası.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

Kaynak: TRT Haber

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