Terörle mücadelede kansız zafer: Habur'da iki terörist teslim oldu

Terörle mücadele sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Habru'da iki teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Terörle mücadelede kansız zafer: Habur'da iki terörist teslim oldu
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: TRT Haber

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