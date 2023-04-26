Terörle mücadelede kansız zafer: Habur'da iki terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NRCs1Qv2rJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2023