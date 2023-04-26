Terörle mücadelede kansız zafer: Habur'da iki terörist teslim oldu
Terörle mücadele sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Habru'da iki teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2023
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NRCs1Qv2rJ
Kaynak: TRT HaberAyten Dönmez'e terör gözaltısı "PKK ile değil ABD ile mücadele ediyoruz" MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon 21 ilde terör operasyonu