Terörün yeni yüzü Yeşil Sol Parti Meclis'te: 16 isim için siyasi yasak isteniyor

Terör örgütü ile irtibatlı isimler vekil oldu. PKK'nın yeni yüzü Yeşil Sol Parti Meclis'te 62 milletvekili çıkardı. Bu kişilerden 16'sı HDP kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının siyasi yasak istediği isimlerden.

O isimler arasında PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Hakkı Saruhan Oluç, "Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz" diyen Berdan Öztürk yer aldı. Halide Türkoğlu, Meral Danış Beştaş, PKK'nın Avrupa yapılanmasının çatı örgütü KCKD-E Eş Başkanlarıyla toplantılar yapan Gülüstan Kılıç Koçyiğit de o isimler arasında.

Meclis'te daha önce sık sık terör propagandası yapan ve önceki dönem vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder de listede.

Cengiz Çiçek, Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın da kapatma davasında siyasi yasak istenen ancak Yeşil Sol ile Meclis'e giren isimlerden.

Bu isimlerin Meclis'e girmesiyle gözler artık AYM'de. Ulusal Kanal'ın yüksek mahkeme kaynaklarından edindiği bilgilere göre, dosya şu anda raportör aşamasında. Nisan ayında HDP'nin sözlü savunma vermemesinin ardından raportör esasa ilişkin raporunu yazmaya başladı.

Raporun tamamlanmasının ardından dosya AYM üyelerine dağıtılacak. AYM Genel Kurulu Başkan Zühtü Arslan'ın belirleyeceği bir gün dosyayı esastan görüşmek üzere toplanacak.