Tokat'a şehit ateşi düştü: Mardin Nusaybin'de bir jandarma şehit oldu
Nusaybin'de Şehiy Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup terörist ile çıkan çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36) şehit oldu. Gündüz’ün acı haberi, Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Gündüz’ün şehit olduğu haberi, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Gündüz, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Tokat Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu' kapsamında 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz.
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