Türkiye şehitlerini uğurladı: Kanları yerde kalmadı
PKK saldırısında şehit olan güvenlik görevlileri son yolculuklarına uğurlandı. 4 asker bir güvenlik korucusu için yapılan törenlere çok sayıda yurttaş katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta 5 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Bakan, "Şehitlerimizin intikamı alındı" notunu paylaştı.
Şehitlerin naaşı bu görüntülerle ebediyete uğurlandı, binlerce kişi katıldı törenlere.
Şırnak'ta PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda 4 asker, 1 korucu şehit olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği duyurdu, "Şehitlerimizin intikamı alındı" dedi.
PKK saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da tören yapıldı. Binlerce kişi katıldı.
Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'a götürüldü. Turhal ilçesinde cenaze namazı kılındı. Kahraman asker törenin ardından defnedildi.
Bir tören de İstanbul'da yapıldı. Jandarma Çavuş Özcan İlhan’ın Arnavutköy’deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Selimiye Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı. Çamlıyayla ilçesinde tören yapıldı. Körmenlik Mahallesi'nde toprağa verildi.
Aynı operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Cevher Özgün Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı İnceler Köyünde defnedildi. Köy camisinde cenaze namazı kılındı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi