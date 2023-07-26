Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyorlar! Brüksel'de tatil yapıyorlar

Türkiye'nin kırmızı kategoride aradığı PKK/KCK yürütme kurulu üyeleri Zübeyir Aydar ve Adem Uzun Brüksel'de görüntülendi.

Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyorlar! Brüksel'de tatil yapıyorlar
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Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar.

Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyorlar! Brüksel'de tatil yapıyorlar - Resim : 1

KIRMIZI KATEGORİDE OLAN TERÖRİSTLER RESMEN TATİL YAPIYOR

Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Aydar ve Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.

Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk # brüksel # kck
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