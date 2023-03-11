Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı Kategoride aranan PKK'lı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

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Terörle mücadele aralıksız sürüyor.

Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan PKK'lı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.

PKK'lı Yalçınkaya, Sözde Botan Saha Sorumlusuydu, Kırmızı Kategoride aranıyordu.

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan," Durmak yok, Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

# süleyman soylu # terörist

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