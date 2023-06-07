PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu üzerinde 10 tabancayla yakalandı.

PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Üzerinde 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk # pyd # tabanca # suriye
Yunanistan sınırında 29 kişi yakalandı Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları 9 ilde FETÖ operasyonu Kilis'te PKK/YPG operasyonu
Çok Okunanlar
1 Prizde şarj bırakmak elektrik tüketir mi?
2 Soğuk havalar cep telefonların pil ömrünü kısaltır mı?
3 Bu numaradan çağrı alıyorsanız dikkat!
4 Haziran ayı halka arz takvimi: 2023 Haziran ayında halka arz olacak şirketler hangileri?
5 Akaryakıta zam geldi