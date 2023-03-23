Vanlı aileler evlat nöbetinde kararlı: “Sizin kökünüzü kurutacağız”

Van'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Van İl binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.



Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, PKK ve siyasi uzantısı HDP’yi lanetleyen sloganlar eşliğinde HDP Val İl binasına yürüdü. Yürüyüş boyunca, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı dövizler taşındı:

- Bizim çocuklarımızı getirene kadar bu kapıdan kalkmayacağız. Sonsuza kadar bu kapıdan kalkmayacağım.. Sizin kökünüzü kurutacağız inşallah.

Aileler parti binası önüne geldiğinde HDP’liler yine yüksek sesli müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalıştı.



PKK’nın kaçırdığı kızı için eyleme katılan anne Nazlı Sancar, kızını geri alana evlat nöbetine devam etme kararlı olduğunu vurguladı..