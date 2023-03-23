Vanlı aileler evlat nöbetinde kararlı: “Sizin kökünüzü kurutacağız”

Van’da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, PKK’nın kaçırdığı çocukları için bu hatfa HDP Van İl binası önündeydi… Aileler, PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye “sizin kökünüzü kurutacağız” sözleriyle seslendi.

Son Güncelleme:

Van'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Van İl binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, PKK ve siyasi uzantısı HDP’yi lanetleyen sloganlar eşliğinde HDP Val İl binasına yürüdü. Yürüyüş boyunca, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı dövizler taşındı:

- Bizim çocuklarımızı getirene kadar bu kapıdan kalkmayacağız. Sonsuza kadar bu kapıdan kalkmayacağım.. Sizin kökünüzü kurutacağız inşallah.

Aileler parti binası önüne geldiğinde HDP’liler yine yüksek sesli müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalıştı.

PKK’nın kaçırdığı kızı için eyleme katılan anne Nazlı Sancar, kızını geri alana evlat nöbetine devam etme kararlı olduğunu vurguladı..

# evlat nöbeti # hdp

Benzer Videolar

45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 212 gözaltı
PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu PKK'nın basın yapılanması deşifre oldu
Sözde Barış Akademisyenlerine göreve iade kararı Sözde Barış Akademisyenlerine göreve iade kararı
6-8 Ekim terör olayları davasında sona gelindi 6-8 Ekim terör olayları davasında sona gelindi
FETÖ operasyonu: 21 gözaltı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Terör propagandasına gözaltı Terör propagandasına gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu İstanbul'da terör operasyonu
PKK'nın Bestler Derelerde etkinliği bitti PKK'nın Bestler Derelerde etkinliği bitti
Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır aileleri'nden AYM'ye HDP tepkisi Diyarbakır aileleri'nden AYM'ye HDP tepkisi
Mersin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı Mersin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı
"Sen benden evlat çaldın HDP" "Sen benden evlat çaldın HDP"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (23 MART 2023)
3 Amedspor - Çorum FK maçına doğru
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek...
5 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?