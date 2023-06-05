Van'da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 29 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 8 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.