Van'da terör operasyonu
Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 29 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 8 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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