Yalova'da terör operasyonu

Yalova'da polisin düzenlediği terör operasyonlarında 2'si DEAŞ, 2'si PKK/KCK, biri FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Yalova'da terör operasyonu
Son Güncelleme:

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda, DEAŞ'ın yurt dışındaki mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen İ.B. ve M.H, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen E.Ç. ve M.Ç. ile FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü kaydedilen M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yalova # deaş # pkk # kck # terör
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu İstanbul’da terör operasyonu Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ağır darbe Şırnak'ta PKK operasyonu
Çok Okunanlar
1 İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023
2 En İyi 10 Huawei telefon modeli
3 Tarihte korku salan 4 hastalık!
4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira açıklaması
5 En çok hacim gösteren sektörler?