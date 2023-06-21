Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı bir terörist yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen A.Ş.'nin tutuklanmasına karar verildi.
Edirne'de jandarma ekipleri birinci derece askeri yasak bölgede PKK terör örgütü mensubu A.Ş.'yi yakalamıştı.
PKK'lı terörist, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakayı ele vermişti.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne gönderilen A.Ş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınması sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan A.Ş'nin tutuklanması kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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