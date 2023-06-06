Yunanistan sınırında hareketli saatler: 29 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, birinin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.