Ticaret savaşları ve petrol fiyatları…

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Bilindiği gibi Ticaret Savaşlarınaardından geldik. Amerika First sloganının ne demek olduğu gittikçe berraklaşmaktadır. Dolar ve petrolün silah gibi kullanılmasının, Amerika’nın ayakta kalma stratejisi olduğu, zaten biliniyordu.Dünyadaki tüm ticaret savaşlarının, ateşli savaşlarla sonuçlandığını, I. ve II. Dünya Savaşlarından biliyoruz.Amerika, daralan pazarlarını genişletebilmek için geri çekilip kendini toparladıktan sonra, saldırıya geçmeyi planlamaktadır.Amerika’nın yeniden kendini siyasi ve askeri olarak dünyaya kabul ettirmesi, petrol sahalarına tamamen hâkim olmasından geçmektedir.İran’ın ilk düşman olarak belirlenmesi de buradan kaynaklanmaktadır.Çünkü Amerika’nın varlığını artırarak sürdürmesi; Çin, Avrupa ve Rusya’nın etkinliğinin azaltılmasına bağlıdır. Mevcut gücü ile Rusya ve Çin’e bir şey yapamıyor ama Çin’in petrol tedarikçisi İran’a saldırıyor.ABD’nin İran derdi, aslında Rusya ve Çin derdidir. Aslında Suriye meselesi de İran ve Çin meselesidir.Amerika, İran’ın petrol satışlarını durdurmak için Batılı şirketlere ve ülkelere İran’dan petrol alır veya İran’ın petrol satışını kolaylaştırırsanız, size ambargo uygularım diyor.yaptığı açıklamada, eğer siz bizim petrolümüzün satışını engellerseniz biz de Körfez ülkelerinin petrol satışını engelleriz. Dedi.İran’ı zorla savaşın içine çekmek, Suriye ve bölgede İran’ı saldırgan duruma düşürüp, bölge ülkelerini İran’a karşı örgütlemek. Amerika’nın İran planı olarak görünüyor.Zor durumda olan İran’ın, Suriye’deki Amerikan varlığını vurması halinde, Türkiye’nin de Suriye’deki bu durumdan negatif etkileneceği kesindir.Öte yandan Amerika’nın Türkiye baskı yaparak, İran ile olan ilişkileri zora sokma isteği; Astana Sürecinin de ortadan kalkmasına sebep olabilir.Durum bu olunca,Bu durum, yani İran’ı suçlayarak, Suudilerin daha fazla petrolü daha yüksek fiyattan satmasını sağlama işi petrol alan ülkeler için de bir yük getiriyor.Amerika bölgeden çekilmeden bölgeye rahat huzur gelmeyecektir.ÇARE; Bölge ülkelerinin kendi aralarında daha sıkı bağlar kurması ile aşılabilir. Türkiye’nin ABD’ye karşı sıkı durması kendi çıkarınadır.