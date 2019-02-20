TL varlıkları günü nasıl fiyatladı ?

Ocak ayı sonunda yapılan FOMC toplantı tutanakları bu akşam açıklanacak.
Bugun açıklanacak FOMC tutanaklarının ardından yarın da Avrupa Merkez bankasının toplantı tutanakları takip edilecek.
Güvercin Mesajlar verip piyasaları rahatlatan FOMC yetkililerinin faizle beraber bütçe kısıtlamasında da yavaşlaması bizim gibi gelişen ülke piyasalarını destekler ve olumlu fiyatlanır, yarın BIST100 endeksinde yükseliş yaşanabilir.
İçeriye döndüğümüzde;
Bugun yurt içinde tüketici güven endeksi açıklandı ve Ocak ayında 58.2 olan endeks Şubat ayında 57.8 e geriledi.
Dolar kuru gün içi 5.33 seviyelerini gördü.Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 5.30 üzerindeki hareketler çok sert fiyatlanabilir 5.35-5.40 bandını görebiliriz. Şu anda piyasalar kapanırken dolar Kuru 5.32 seviyelerinde günü kapattı.
Bu akşam açıklanacak olan FOMC tutanakları sonucunda yarın bir miktar geri çekilme yaşanabilir fakat 5.30 güçlü bir destek alrına gevşemesini pek de sanmıyorum.
BIST100 endeksindeki sıkışık görünüm devam etmekte teknik olarak 105.500 şerefen gelen kar satışlarını 101.500 seviyelerinden karşılayan endeks gün içi 102.500 seviyelerini gördü ve günü 101.971,29 %0.23 artışla günü kapattı.
Geçen hafta 105.500 den gelen kar satışlarını 101.500 destek seviyesinde tutmaya çalışan endeks de her iki yöne de sert kırılma yaşanabilir yukarıda 105.500 aşagı da da 98.000 ler ilk etapda gelebileceği yerler…
Ons altın tarafına baktığımızda geçen hafta yaşadığı kayıpların telafi edildiğini görüyoruz.
Dolardaki hareketlenmeye bağlı olarak ons altın günü 1346 dolar seviyesinden kapattı.Son on ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.Teknik olarak 1350 doların üstü zor gibi görülüyor ve bu seviyeler kar satışı için çok uygun bence…
Ons tarafındaki bu yükseliş ve dolar kurunun da katkısıyla gram altın bugun 230 TL'yi gördü.
Endeks tarafındaki sıkışık seyir ve fomc toplantı tutanakları tl varlıkların haftanın son iki işlem gününde ki yön tayinini gösterecektir.
Ekonomist Yasin Alıcı
ulusal.com.tr
20 Şubat 2019, 20:44
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