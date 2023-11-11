13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Akrep burcu Yeniayı, astrolojiye göre önemli etkileri beraberinde getirecek. Bu astrolojik olay, özellikle Boğa-Akrep aksı üzerinde odaklanarak finansal konulara ve sahip olma dürtülerine vurgu yapacak. Akrep burcu, isteklerin peşinden gitme, krizlere girme ve elde olmayanı elde etme temasını simgelerken, Boğa ise mevcut durumu koruma ve onunla mutlu olma aşamasını temsil eder. Bu dönemde, manipülasyon, şartları zorlama ve yüksek bir kazanma hırsı öne çıkabilir.

13 Kasım Akrep Yeniayı Bomba Gibi Geliyor Sıkı Tutunun! 13 Kasım Akrep Yeniayı 2023 Burçlara Etkileri

Astrolojide önemli bir konuma sahip olan Mars, bu Yeniay sırasında Akrep burcunda güçlü bir konumda bulunacak. Mars'ın Yeniay ile kavuşumu, tutkulu, ihtiraslı, inatçı ve dayanıklı bir enerjinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Akrep burcu temsil ettiği krizli ve cesur özellikleriyle öne çıkarken, bu enerjiyi 10. evde hissetmek, etkileri daha da güçlendirecek. Zira 10. ev, haritanın yükselen burcu olan 1. evden sonra en güçlü ev olarak kabul edilir ve etkileri belirginleştirir.

Bu Yeniayın etkilerini yükselen burçlara göre değerlendirdiğimizde, her bir burcun öne çıkacak alanları belirginleşiyor: