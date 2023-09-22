20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!

3 çocuktan sonra 20 kilo verip eskisinden de daha genç ve fit görünmek çok zor, ancak ünlü oyuncu başardı! 20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!

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20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı! - Resim: 1

20 kilo veren Bergüzel Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!

Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra hızla hamilelik kilolarından kurtulmasının sırrını açıkladı!

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20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı! - Resim: 2

8 ay içinde 20 kilo veren ünlü oyuncu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra günlük olarak 2 saat yürüyüş yapmayı ve 1 saat yüzme yapmayı tercih etti. Ayrıca Korel, meme küçültme ameliyatı da geçirdi.

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20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı! - Resim: 3

2009'da Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010'da Ali, 2020'de Han ve 2021'de de Leyla adını verdikleri üç çocuğa sahip oldu.

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20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı! - Resim: 4

Yıllar içinde kilo alıp veren Korel, son 8 ayda 20 kilo vererek formunu geri kazandı. Bu süreçte, sağlıklı bir diyet uyguladığı, günde 2 saat yürüyüş yaptığı ve her gün 1 saat yüzdüğü biliniyor.

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