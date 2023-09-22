20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!
3 çocuktan sonra 20 kilo verip eskisinden de daha genç ve fit görünmek çok zor, ancak ünlü oyuncu başardı! 20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!
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20 kilo veren Bergüzel Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!
Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra hızla hamilelik kilolarından kurtulmasının sırrını açıkladı!
8 ay içinde 20 kilo veren ünlü oyuncu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra günlük olarak 2 saat yürüyüş yapmayı ve 1 saat yüzme yapmayı tercih etti. Ayrıca Korel, meme küçültme ameliyatı da geçirdi.
2009'da Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010'da Ali, 2020'de Han ve 2021'de de Leyla adını verdikleri üç çocuğa sahip oldu.
Yıllar içinde kilo alıp veren Korel, son 8 ayda 20 kilo vererek formunu geri kazandı. Bu süreçte, sağlıklı bir diyet uyguladığı, günde 2 saat yürüyüş yaptığı ve her gün 1 saat yüzdüğü biliniyor.