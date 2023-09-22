20 kilo veren Bergüzar Korel son haliyle herkesi şaşırttı, sırlarını açıkladı!

8 ay içinde 20 kilo veren ünlü oyuncu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra günlük olarak 2 saat yürüyüş yapmayı ve 1 saat yüzme yapmayı tercih etti. Ayrıca Korel, meme küçültme ameliyatı da geçirdi.