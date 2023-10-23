2023 Onları Çok Kızdırdı! İşte Öfke Krizi Geçiren Burçlar!

Yeni yıla girmek üzereyken astrologlar 2023 yılında yıpranan ve öfkelenen burçları unutmadı! İşte 2023 yılında öfke krizi geçiren burçlar! Bu burçların yüzü 2024'te gülecek mi astroloji ne diyor? Sizler için yazdık!

2023 YILI OLANLARA İYİ GELMEDİ! İŞTE ÖFKE KRİZİ GEÇİREN BURÇLAR!

Gökyüzündeki gök cisimlerinin, özellikle güneş, ay, gezegenler ve yıldızların konumlarının ve hareketlerinin insanların yaşamları ve kişilikleri üzerindeki etkilerini inceleyen bir disiplin olan astroloji insanların doğum tarihlerine, saatlerine ve coğrafi konumlarına dayalı olarak astrolojik haritalar veya doğum haritaları oluşturur.

Astrolojide kullanılan bu haritalar, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin konumlarını gösterir ve bu konumlar yoluyla kişilerin karakteristik özellikleri, yetenekleri, ilişkileri ve yaşam olayları hakkında bilgi sağlamak amacıyla yorumlanır. Batı astrolojisi ve Doğu astrolojisi olmak üzere ikiye ayrılan astrolojide Batı astrolojisi, yaygın olarak kullanılan bir astroloji türü olup güneş burçlarına dayalı olarak insanları on iki farklı burca ayırırken Doğu astrolojisi daha farklı bir yaklaşım benimser ve daha karmaşık bir astrolojik harita kullanır. Kişilerin astroloji haritalarına bakarak astrologlar yılın hangi burç için nasıl geçtiğini değerlendirebilmektedir. İşte 2023 yılında öfke krizi geçiren burçlar! Sizler için aşağıda yazdık!

KOÇ BURÇLARI

Dürtüsel ve aceleci oldukları için öfkelerini kontrol etmekte zorlanan koç burcu kişileri için 2023 yılı hayli zorlayıcı geçti. Özellikle engellendiklerinde veya hayal kırıklığına uğradıklarında öfke krizleri yaşadılar.

ASLAN BURÇLARI

Egoları ve gururları nedeniyle öfkelerini kolayca açığa çıkaran aslan burcu kişiler bu yıl çok öfke krizine girdi, çok yıprandılar. Özellikle eleştirildiklerinde veya aşağılandıklarında öfke krizleri yaşadılar.

YAY BURÇLARI

Özgürlüklerine düşkün oldukları için öfkelerini kontrol etmekte zorlanan eğlenceli ve rahat bir imaj çizen yay burcu kişileri için de bu yıl hiç kolay geçmedi. Özellikle kısıtlamalara maruz kaldıklarında veya engellendiklerinde öfke krizleri yaşadılar.