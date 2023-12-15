2023 Yılında En Çok Aratılan İsimler Belli Oldu! Google Trends Verilerine Göre En Çok Aratılan İsim Hangisi Oldu?
2023 yılında en çok aratılan isimler açıklandı. Google Trends verilerine göre 2023 yılında en çok aratılan isimler belirlendi. Zirveye hangi isim yerleşti? İşte 2023 yılında en çok aratılan isimler…
Editör: Selime Albayrak
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Sinan Oğan
Seçim döneminde adından çokça söz ettiren Sinan Oğan birinci sıraya yerleşti.
Dilan Polat
Sosyal medya fenomeni olan ve tutuklu olarak yargılanan Dilan Polat, ikinci sırada yer aldı.
Zaha
Futbolcu Zaha üçüncü sıraya yerleşti.
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dördüncü sırada yer aldı.