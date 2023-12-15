2023 Yılında En Çok Aratılan İsimler Belli Oldu! Google Trends Verilerine Göre En Çok Aratılan İsim Hangisi Oldu?

2023 yılında en çok aratılan isimler açıklandı. Google Trends verilerine göre 2023 yılında en çok aratılan isimler belirlendi. Zirveye hangi isim yerleşti? İşte 2023 yılında en çok aratılan isimler…

# 2023 yılında en çok aratılan isimler
Editör: Selime Albayrak
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2023 Yılında En Çok Aratılan İsimler Belli Oldu! Google Trends Verilerine Göre En Çok Aratılan İsim Hangisi Oldu? - Resim: 1

Sinan Oğan

Seçim döneminde adından çokça söz ettiren Sinan Oğan birinci sıraya yerleşti.

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2023 Yılında En Çok Aratılan İsimler Belli Oldu! Google Trends Verilerine Göre En Çok Aratılan İsim Hangisi Oldu? - Resim: 2

Dilan Polat

Sosyal medya fenomeni olan ve tutuklu olarak yargılanan Dilan Polat, ikinci sırada yer aldı.

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2023 Yılında En Çok Aratılan İsimler Belli Oldu! Google Trends Verilerine Göre En Çok Aratılan İsim Hangisi Oldu? - Resim: 3

Zaha

Futbolcu Zaha üçüncü sıraya yerleşti.

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2023 Yılında En Çok Aratılan İsimler Belli Oldu! Google Trends Verilerine Göre En Çok Aratılan İsim Hangisi Oldu? - Resim: 4

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dördüncü sırada yer aldı.

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