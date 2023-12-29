2023'te Aramızdan Ayrılan Ünlüler

2023 yılı getirdikleri ve götürdükleriyle hayatımızdan çıkmaya hazırlanıyor. Eğlenirken ağladığımız koca bir yılı geride bırakıyoruz ve aramızdan ayrılanları saygı ve özlemle anıyoruz.

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2023'te Aramızdan Ayrılan Ünlüler - Resim: 1

AYLA BÜYÜKATAMAN (1 Temmuz 2023)
Yaş... 84
Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
Defin Yeri... İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

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2023'te Aramızdan Ayrılan Ünlüler - Resim: 2

KÖKSAL ENGÜR (26 Mart 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Böbrek yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

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2023'te Aramızdan Ayrılan Ünlüler - Resim: 3

HALİL TAŞKIN (19 Haziran 2023)
Yaş... 50
Ölüm Nedeni... Kalp krizi
Defin Yeri... İstanbul Mevlanakapı Mezarlığı

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2023'te Aramızdan Ayrılan Ünlüler - Resim: 4

BAHA BODUROĞLU (20 Temmuz 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı

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