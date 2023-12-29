2023'te Aramızdan Ayrılan Ünlüler
2023 yılı getirdikleri ve götürdükleriyle hayatımızdan çıkmaya hazırlanıyor. Eğlenirken ağladığımız koca bir yılı geride bırakıyoruz ve aramızdan ayrılanları saygı ve özlemle anıyoruz.
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AYLA BÜYÜKATAMAN (1 Temmuz 2023)
Yaş... 84
Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
Defin Yeri... İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
KÖKSAL ENGÜR (26 Mart 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Böbrek yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
HALİL TAŞKIN (19 Haziran 2023)
Yaş... 50
Ölüm Nedeni... Kalp krizi
Defin Yeri... İstanbul Mevlanakapı Mezarlığı
BAHA BODUROĞLU (20 Temmuz 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı