2024 yılına girmek üzereyken astrologlar yeni yılın burçlar üzerindeki etkileri hakkında ne dedi? 2024 Çin Astroloji burcu hangisi olacak? Çin burcu hesaplama nasıl yapılır ve Çin burcu hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Sizler için yazdık!

GÖKYÜZÜ O BURCU İŞARET EDİYOR! 2024 ÇİN ASTROLOJİ BURCU HANGİSİ OLACAK!

MÖ 2. yüzyılda Çin'de ortaya çıkan Çin astroloji burcu kavramı, bir hayvanı ve tanınmış özelliklerini 12 yıllık bir döngüde her yıla atayan ay takvimine dayalı bir sınıflandırma şemasından oluşmaktadır. MÖ 2. yüzyılda Çinliler insanların hareketlerini hayvanların doğadaki davranışları ve yaşayış biçimleriyle ilişkilendiriyordu.

Zamanla Çinlilerin insan ve hayvan davranışları arasında kurdukları davranış benzerliği bağı Çin burcu kavramına dönüşmüştür. Çin astroloji burcunun temelinde bu ilişkilendirmeler vardır ve şemadaki 12 yıllık döngü Jüpiter'in 11.85 yıllık yörünge dönemine bir yaklaşımdır. Çin astroloji burcu şemasında toplam 12 hayvan bulunur, her bir hayvan bir yılı ve kişiyi temsil etmektedir. Burçların kişiler ve yaşamları üzerindeki etkileri gökyüzündeki hareketlere göre inceleyen ve yorumlayan astroloji Çinliler için oldukça önemli bir değere sahiptir. Çinliler, astroloji burcundaki 12 hayvanın kişilerin hayatlarını önemli ölçüde etkilediklerine inanmaktadır. Peki 2024 Çin Astroloji burcu hangisi olacak? Sizler için aşağıda yazdık!

2024 ÇİN ASTROLOJİ BURCU

Çin kültüründe Çin astroloji burcu oldukça önemli bir yere sahiptir. Çinliler burçların özelliklerini kullanarak, kişilerin karakterlerini ve yaşamlarını daha iyi anlamaya çalışırlar. Çin astroloji burcu kişiyi 3 farklı açıdan etkiler. Bu açılar karakter, ilişkiler ve gelecektir. Çin astroloji burcu şeması 12 hayvandan oluşur. Bu hayvanlar şunlardır:

Fare

Öküz

Kaplan

Tavşan

Ejderha

Yılan

At

Koyun

Maymun

Horoz

Köpek

Domuz

2024 Çin astroloji burcu, su tavşanıdır. Su tavşanı yılı, 22 Ocak 2024'te başlar ve 24 Şubat 2025'te sona erer. Barışçıl ve şefkatli bir burç olan su tavşanı insanları yaratıcı ve sanatsal kişilerdir, aynı zamanda iyi bir dinleyici ve destekleyicidir.

ÇİN BURCU HESAPLAMA

12 yıllık bir döngüye dayan Çin burcu hesaplaması yapılırken kişinin doğum yılı ve ayı kullanılır. Çin burcunuzu hesaplamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Doğum tarihinizin Çin astrolojisinin 12 yıllık döngüsünün içinde hangi yıla denk geldiğini şemaya bakarak bulun.

Daha sonra bu şemada denk geldiği bölümün hangi hayvanı temsil ettiğine bakın, o sizin Çin astroloji burcunuz olacak.

Yukarıdaki görselde 12 Çin astroloji burcu ve denk geldikleri yıllar verilmiştir. Bu görseli kullanarak kendi Çin astroloji burcunuzu hesaplayabilirsiniz.