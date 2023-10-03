2024 Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandili Nedir?

2024 Regaip Kandili'nin tarihi bütün İslam alemi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konu. Receb ayını ilk manevi günü olan Regaip Kandili'nde yine dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek.

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2024 Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek ve tüm Müslüman vatandaşlar dualarını edip, dini ibadetlerini yerine getirecek.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip, kelime anlamı olarak kişilerin güzel duygularının ve isteklerinin olması için çabalaması ve bu güzellikler için dua etmesi anlamına gelmektedir. İslamiyet inancı olan kişiler, Regaip Kandili'nde duaların eder ve ibadetlerini yerine getirirler. Aynı zamanda Kandil gecesi, günahlarından dolayı tövbe ederlerin tövbesi kabul olacağı ve isteklerinin gerçekleşeceği gece olarak kabul edilir.

Hicri takvime göre yedinci ay olarak kabul edilen Receb ayının, Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen ilk Cuma günüdür.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi, kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.