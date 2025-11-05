2026 Hac kura sonuçları erişime açıldı! E-Devlet sorgulama ekranı ve isim listesi
1 milyon 799 bin 835 hacı adayının katıldığı 2026 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura sonuçları e-Devlet’e yüklendi. Adaylar, isim listesine ve sonuç ekranına turkiye.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor.
2026 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Hacı adaylarının merakla beklediği kura çekimi sona erdi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce kişi, heyecanla bu yılın hac kura sonuçlarını bekliyordu. 2026 hac kura sonuçları canlı yayında açıklanırken, sonuçlar e-Devlet’e düşmeye başladı.
MİLYONLARCA ADAY KATILDI
Binlerce hacı adayı, her yıl hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunarak kura sonuçlarını bekliyor.
Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurası için başvuru yaptı. Bunlardan 1 milyon 615 bini kayıtlarını güncelledi, 184 bin 791’i ise ilk kez ön kayıt yaptırdı.
KURA ÇEKİMİ DİYANET’TE YAPILDI
Kura çekilişi, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura çekimine hacı adayları ve yakınları da katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Hac vizesi ve nusuk kartı dışında yöntemlere başvurmayın” uyarısında bulundu.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından saat 20.00’de e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor.
Sonuçlar ayrıca başvuru sahiplerinin cep telefonlarına SMS ile de gönderiliyor.
Hacca gitmeye hak kazananlar, 11–27 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.
SORGULAMA ADRESİ
Hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-ve-umre-arsiv-sorgulama v- sorgulama adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabiliyor.