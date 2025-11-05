2026 Hac kura sonuçları erişime açıldı! E-Devlet sorgulama ekranı ve isim listesi

MİLYONLARCA ADAY KATILDI

Binlerce hacı adayı, her yıl hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunarak kura sonuçlarını bekliyor.

Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurası için başvuru yaptı. Bunlardan 1 milyon 615 bini kayıtlarını güncelledi, 184 bin 791’i ise ilk kez ön kayıt yaptırdı.