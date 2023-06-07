30 dakikada kelliğe son! Avuç avuç dökülen saçları anında durduran ot

Saç dökülmesi birçok nedene bağlı ortaya çıkar. Önlem alınmadığında ise saç diplerinde kök kaybına neden olarak kelliğe neden olur. Kellik seviyesine gelen saç dökülmesinin engellenmesi ise biraz daha fazla imkansızlaşır. Uzmanlar bu yüzden en doğal yollarla bu sorunu ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu vurgular.

Saç dökülmesinin durdurulmasında en etkili otlardan biri ısırgan otudur. Isırgan otu, cilde temas ettiği an tahrişe neden olur. Ciddi bir hasar bırakır ancak hem A hem de K vitaminlerini barındıran ısırgan otu, kurutulup kaynatıldığında suyu oldukça faydalıdır. Saç diplerindeki vitamin ve mineral kaybını engeller.

30 DAKİKADA SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN OT!

Saç köklerindeki sebum dengesizliği, vitamin eksikliği, vücuttaki kan dolaşımı ve kan oranında azalma saç dökülmesine yol açar. Zayıflayan saç köklerini ise ısırgan otu suyu güçlendirir. Hatta ısırgan otu yağı yeni saçların çıkmasını destekler.

Bir bardak kadar kurutulmuş ısırgan otunu 30 dakika kaynatın. Bu suyu banyo sırasında kullanın. Banyo sonrası ise saç diplerinize bu kez ısırgan otu yağını sürün. Hem durdurmayı önlemiş olursunuz hem de yeni saçların çıkmasını desteklemiş olursunuz.

Isırgan otu aynı zamanda yıpranış saçların daha canlı ve parlak olmasını sağlar. Saç tellerindeki elastik oranını artırarak kalın ve gür bir görünüm sağlar.

Isırgan otu aynı zamanda saç derisinde oluşma riski olan egzama ya da kepek sorununu da önler. Alternatif tıpta kronik egzamanın doğal ilacı olarak ısırgan otu suyu kullanılır.