31 Ekim Cuma Reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz zirvede, Kızılcık Şerbeti tahtını kaybetti

31 Ekim Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bir kez daha gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ben Onun Annesiyim ve Aşk ve Gözyaşı dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı günde, Taşacak Bu Deniz üç kategoride de liderliğini koruyarak Kızılcık Şerbeti’nin iki haftadır elinden aldığı tahtı bırakmadı.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ BIRAKMADI

TRT 1’in Karadeniz temalı dizisi Taşacak Bu Deniz, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı.

ARKA SOKAKLAR VE KIZILCIK ŞERBETİ TAKİPTE

Total listesinde ikinci sırayı Arka Sokaklar alırken, Kızılcık Şerbeti üçüncü oldu. AB ve ABC1 kategorilerinde ise Kızılcık Şerbeti ikinci, Arka Sokaklar üçüncü sırada yer aldı.

DİĞER DİZİLERİN DURUMU

Ben Onun Annesiyim dizisi Total’de 13’üncü, AB’de 9’uncu sırada yer aldı. ATV’nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı ise ilk 10’a giremeyerek 21’inci sırada kaldı.

31 EKİM CUMA TOTAL, AB VE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL:

Taşacak Bu Deniz – 9.75

Arka Sokaklar – 6.46

Kızılcık Şerbeti – 5.50

AB:

Taşacak Bu Deniz – 7.82

Kızılcık Şerbeti – 6.23

Arka Sokaklar – 2.74

ABC1:

Taşacak Bu Deniz – 9.24

Kızılcık Şerbeti – 6.01

Arka Sokaklar – 4.22

Cuma gecesinin galibi açık farkla Taşacak Bu Deniz oldu.