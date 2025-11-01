31 Ekim Cuma Reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz zirvede, Kızılcık Şerbeti tahtını kaybetti

31 Ekim Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında reyting yarışının kazananı belli oldu. TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi, Kızılcık Şerbeti’ni geride bırakarak üç kategoride de zirveye oturdu. Arka Sokaklar ikinci, Aşk ve Gözyaşı ise ilk 10’a giremedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
31 Ekim Cuma Reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz zirvede, Kızılcık Şerbeti tahtını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

31 Ekim Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bir kez daha gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ben Onun Annesiyim ve Aşk ve Gözyaşı dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı günde, Taşacak Bu Deniz üç kategoride de liderliğini koruyarak Kızılcık Şerbeti’nin iki haftadır elinden aldığı tahtı bırakmadı.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ BIRAKMADI

TRT 1’in Karadeniz temalı dizisi Taşacak Bu Deniz, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı.

ARKA SOKAKLAR VE KIZILCIK ŞERBETİ TAKİPTE

Total listesinde ikinci sırayı Arka Sokaklar alırken, Kızılcık Şerbeti üçüncü oldu. AB ve ABC1 kategorilerinde ise Kızılcık Şerbeti ikinci, Arka Sokaklar üçüncü sırada yer aldı.

DİĞER DİZİLERİN DURUMU

Ben Onun Annesiyim dizisi Total’de 13’üncü, AB’de 9’uncu sırada yer aldı. ATV’nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı ise ilk 10’a giremeyerek 21’inci sırada kaldı.

31 EKİM CUMA TOTAL, AB VE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL:

Taşacak Bu Deniz – 9.75
Arka Sokaklar – 6.46
Kızılcık Şerbeti – 5.50

AB:

Taşacak Bu Deniz – 7.82
Kızılcık Şerbeti – 6.23
Arka Sokaklar – 2.74

ABC1:

Taşacak Bu Deniz – 9.24
Kızılcık Şerbeti – 6.01
Arka Sokaklar – 4.22

Cuma gecesinin galibi açık farkla Taşacak Bu Deniz oldu.

Beşiktaş acı haberi duyurdu: Eski futbolcu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiBeşiktaş acı haberi duyurdu: Eski futbolcu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiSpor
Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer’in ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladıSon dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer’in ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladıGündem
reyting sonuçları 31 ekim
Günün Manşetleri
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sıra futbolcularda
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem