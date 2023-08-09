Acı biber + bal + limon; Üçünü karıştırıp 1 tatlı kaşığı yemek bile etkiliymiş. Kimse anlatmamıştı

Soğuk havalarda sıkça karşılaştığımız balgamlı öksürük sorunundan kurtulmak için ballı, acı biberli, kekikli ve soğanlı kürleri deneyebilirsiniz.

Son dönemde boğaz ağrısı ve öksürük sorunu yaşayanların sayısı hızla artıyor.

Star.com.tr'de yer alan bir içerikte; Hiç bir uzmanın anlatmadığı süper bir karışım paylaşıldı.

Bal ve acı biber şurubu

Bal, zencefil ve acı biber kullanarak yapacağınız balgam söktürücüyü öksürüğünüzü azaltmak ve burun tıkanıklığınıza son vermek için kullanabilirsiniz. Her yaş için uygundur ve grip, astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Malzemeler: 1/4 bardak elma sirkesi (62 ml), 1 limonun suyu, 3 yemek kaşığı doğal bal (75 gr), 1 yemek kaşığı zencefil tozu (5 gr), 1/2 yemek kaşığı acı biber (2 gr)

Hazırlanışı: Elma sirkesini bir kaba koyun ve ardından limon suyu, bal ve zencefili tahta bir kaşıkla karıştırın. Kısık ateşte bekletin. Karışım kaynamadan acı biberi ekleyin ve ocaktan alın. Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltın. Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketin. Tüketimini kolaylaştırmak için suyla karıştırıp içebilirsiniz.

Bu karışım öksürüğe karşı en etkili karışımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Artı Gerçek'in derlemesine göre; Öksürük sorunundan kurtaracak balgam söktürücü bir çorba tarifi var. Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan tavuk suyu çorbası en etkili balgam söktürücü olarak biliniyor.

Tavuk suyu çorbasının tarifi;

MALZEMELER



2 adet tavuk suyu

5 su bardağı tavuk suyu

Bir çay bardağı tel şehriye

Bir adet havuç

Birkaç dal maydanoz

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI



*Tavuk göğüslerini haşlayın. Haşlama suyundan 5 bardak kenara ayırın.

*Haşlanmış tavukları didikleyin.

*Havucu rendeleyin ve az miktar zeytinyağında kavurun.

*Tavuk suyunu tencereye koyun ve ocağa alın. Su kaynamaya başlayınca içine tel şehriyeyi ilave edin.

*Didiklenmiş tavukları ve havucu da tencereye ekleyin.

*Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozları da tencereye koyup 10 dakika kaynatın.

*Üzerine limon sıkarak içebilirsiniz.

ACI BİBER, BAL VE LİMON KARIŞIMIN FAYDASI

Acı biber, bal ve limon karışımı sağlık açısından oldukça faydalı bir karışımdır. Bu karışımın birçok faydası bulunmaktadır ve düzenli tüketildiğinde sağlığımız için önemli katkılar sağlayabilir.

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırır. Ayrıca içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Bal, doğal bir şeker kaynağı olduğu için enerji verir ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu glikozu sağlar. Ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde hücrelerimizi zararlı serbest radikallerden korur.

Limon ise içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca limonun sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri de bulunmaktadır.

Bu üç malzemenin bir araya getirilmesiyle elde edilen karışım, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlarken aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine de destek olur.

Ancak, herhangi bir besin takviyesinde olduğu gibi bu karışımın da aşırı tüketimi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketilmesi önerilirken aşırıya kaçmamak da önemlidir.

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