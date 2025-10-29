Acun Ilıcalı açıkladı: Dilan Çıtak Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu!

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katıldı. Haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Çıtak, Dominik’te yarışacak isimler arasında yerini aldı.

Survivor 2026’nın kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Şarkıcı Bayhan Gürhan ve Keremcem’in ardından, yarışmaya katılacak yeni isim Dilan Çıtak oldu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.”

İbrahim Tatlıses’in kızı ve kendisi gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak, Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak çekimlerde yarışacak. Survivor 2026’da ter dökecek olan Çıtak, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmaya adaygösteriliyor.

Daha önce yarışmaya katılacağı açıklanan isimler arasında Bayhan Gürhan ve Keremcem de yer alıyor. Survivor 2026’nın Ünlüler-All Star kadrosu, sosyal medyada şimdiden büyük merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Dilan Çıtak Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu! - Resim : 1

