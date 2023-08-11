Arka Sokaklar Dizisi 18. Sezonu ile Yeniden Karşımızda! Yeni Sezon Sızdırıldı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 18. sezonu ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen dizi, kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile bomba gibi bir açılış yapacak.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor ve Cuma akşamlarına damga vuruyor. Dizinin jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser, yeni sezon için merak uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

18. sezonun yönetmenliğini Orhan Oğuz üstlenirken, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda ise Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli ve Mustafa Efe Günay yer alıyor.

Dizinin merakla beklenen yeni sezonu, hayatlarını, bedenlerini ve ruhlarını iyilik için adamış bir avuç gizli kahramanın bambaşka bir yerden bambaşka bir şekilde başlamasıyla açılıyor. Kadrosuna kattığı yeni oyuncularla daha da güçlenen Arka Sokaklar, bu sezon da izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak.

Arka Sokaklar 18. sezonu ile kendi gününde ve kendi saatinde Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak. Diziyi merakla bekleyen fanlar için heyecan verici bir sezonun başlangıcına hazır olun!

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ HAKKINDA

Arka Sokaklar, Erler Film (2006-2022) ve D Media (2023-) imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 18 yıldır (18 sezon) kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar; yayın yılı, sezon sayısı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisidir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN KONUSU HAKKINDA

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Soylu (Zafer Ergin) olur.

Kaynak: tr.wikipedia.org

Derleme: Ulusal.com.tr