Aşka Düşman Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizinin Çekildiği Koy Hangi Şehirde?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Aşka Düşman' dizisinin çekildiği yerin doğal güzellikleri tüm izleyicileri büyüledi. Peki Aşka Düşman dizisi nerede, hangi koyda çekiliyor?

Aşka Düşman Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizinin Çekildiği Koy Hangi Şehirde?
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TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı 'Aşka Düşman' dizisi ilk bölümünden herkesi etkiledi. Özellikle dizinin çekildiği koyun nerede olduğu merak ediliyor. Peki Uygar ve İnci'nin imkansız aşkını anlatan Aşka Düşman dizisi nerede çekiliyor?

Aşka Düşman Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizinin Çekildiği Koy Hangi Şehirde? - Resim : 1

Aşka Düşman Dizisi Nerede Çekiliyor?

Aşka Düşman dizisinin ilk bölümü İzmir Karaburun'da çekildi. İnci ile Uygar'ın çekimi yapıldığı koy ise yine Karaburun'da bulunan Beyaz Kayalar Koyu'dur.

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