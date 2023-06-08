Atom bombası etkili baharat! Beynin tüm hücrelerine hücum ediyor
Beyin hücrelerini baştan sona yenileyen atom etkili baharat bilim insanları tarafından keşfedildi. Karabiber olarak kayıtlara geçen beyin dostu baharatın sık sık tüketilmesi konusunda uzmanlar öneride bulundu. Peki karabiberin faydaları nedir? İşte atom bombası etkili baharat...
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre karabiberin beyin dostu bir baharat olduğu tespit edildi. Atom bombası gibi beyin içinde patlamaya neden olarak hücrelerin yenilenmesine neden olur. Karabiber baharatı adeta beynin tüm sistemine format atarak yeniden çalışmasını sağlar. Bilim insanları yemeklerde sık sık kullanılan karabiber baharatına dair merak edilen araştırmanın detaylarını inceledik.
Türk mutfağında sık sık kullanılan karabiber baharatı özellikle enfeksiyonlu hücreleri vücuttan atar. Ciddi bir sinir sistemi uyarıcısıdır. İçerisindeki acı maddesi hava ile temas ettiğinde solunum yoluyla bile beyne ulaşır.
ATOM BOMBA ETKİLİ KARABİBER'İN BEYNE ETKİLERİ
- Karabiber baharatların kralı olarak geçer. Güçlü bir antioksidan olan karabiber hem tadı hem de faydalarıyla vazgeçilmez hale geldi.
- Çorba ve soslarda sıklıkla kullanılan karabiber, vücutta hem ağız yoluyla hem de solunum yoluyla girebilir. Sinir sistemindeki hücreleri uyaran acı maddesine sahiptir.
- A ve C vitaminin yanı sıra potasyum ve magnezyum bakımından da zengin olan karabiber virüs ve bakterileri etkisiz hale getirir.
- Düzenli tüketildiğinde unutkanlık ve alzheimer gibi riskli hastalıkların yaşanmasını engeller. Beyin içindeki uyarıcı her hücreyi harekete geçirir.
- Uzmanlar unutkanlık başlangıcı olanların karabiberin tüketimini artırmasını ister. Bu sayede erkenden unutkanlığa doğal yolla müdahale edilmiş olur.
- Bilim insanları karabiberin hem beyne hem de akciğerlere olan etkisi sayesinde yemeklerden ziyade çay formunda da tüketilmesini tavsiye eder.
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