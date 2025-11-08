Aynadaki Yabancı 6. bölüm canlı izle!

ATV’nin dikkat çeken dizisi Aynadaki Yabancı bu hafta 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrollerini paylaştığı dizi, aşk, kimlik ve yeniden doğuş temalarını etkileyici bir dille ekrana taşıyor.

Yeni bölümde Emirhan, Azra’nın yüzünü değiştirip Defne olarak aynı evde yaşamaya devam ettiğini öğreniyor. Bu gerçekle sarsılan Emirhan, ne yapacağını bilemezken Defne, gerçeğin ortaya çıktığından tamamen habersizdir. İkilinin yüzleşmesi hem geçmişin acılarını hem de yeni başlangıçları beraberinde getirecek.

Aynadaki Yabancı’nın 6. bölümü, duygusal sahneleriyle izleyenleri derinden etkileyecek. Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler için Aynadaki Yabancı 6. bölüm tek parça full HD izleme bağlantısı ATV’nin resmi platformu üzerinden erişime açık.