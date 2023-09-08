Baader Meinhof algısı nedir? Etkisini artık her yerde fark edeceksiniz!

Baader Meinhof algısı, gibi bilinen terimler genellikle onları icat eden kişinin adını alsa da, bu terim adını bir Alman terörist grubu olan Baader-Meinhof çetesinden almıştır.

Baader Meinhof algısı hikayesi, 1994 yılında Terry Mullen bir Minnesota gazetesine bir mektup göndererek bir gün bir arkadaşına çete hakkında konuştuğunu açıkladı. Arkadaşı yıllardır haklarında hiçbir şey duymamasına rağmen ertesi gün o günün gazetelerinde çeteyle ilgili bir yazı buldu ve sürekli çeteyle ilgili bilgiler görmeye başladı.

BAADER MEİNHOF ALGISINI YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ

Benzer deneyimler yaşamış olabilirsiniz; Örneğin saat ile dakikanın aynı olması gibi. En sık görüleni saat dilimi "11:11" illüzyonudur; burada insanlar saate baktıklarında saatin 11'i 11 dakika geçtiğini beklediklerinden daha sık fark ederler. Bir günde ikiden fazla 11:11 olmadığını biliyoruz, o halde neden bu belirli zamanı diğerlerinden daha fazla gördüğünüzü düşünüyorsunuz?

Muhtemelen değilsin ve bu muhtemelen sadece bilişsel bir önyargıdan kaynaklanıyor. Birisinin size 11:11'i görme olasılığınızın daha yüksek olduğunu söylediğini varsayalım; o zaman saate baktığınızda ve saatin 11:11 olduğunu fark ettiğinizde bunu gerçekten fark etme olasılığınız daha yüksek olacaktır. Gün içinde birçok kez saate bakabilirsiniz, ancak 11:11'i gördüğünüz saatlere odaklanırken, baktığınız diğer saatleri hiçbir şey düşünmeyin. Sonuç olarak onu daha sık gördüğünüzü düşünebilirsiniz.

Dilbilimci Thomas Grano'nun 2005 tarihli bir blog yazısında "frekans yanlılığı" terimini türetmesiyle, akademisyenler de bu önyargıdan muaf değil.

Baader Meinhof algısı üzerinde çalışan bir grup öğrenci, örnek olarak bir insanın tuvalete her gün aynı saat dilim aralarında çıkmasını gösteriyor. Çalışmaları üzerine, çoğumuz farkında olmasakta, "frekans yanılsaması" içerisindeki kurala göre hareket ediyoruz.