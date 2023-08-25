Bahçedeki çiçeklerin daha iyi uzaması için deneyin! Üstelik sinekler de yaklaşamıyor

Bahçedeki çiçeklerin daha iyi uzaması için aşağıdaki 5 püf noktasını kullanabilirsiniz. Doğru bakım teknikleri ile bahçenizin güzelliğini arttırabilirsiniz.

1. Toprak seçimi:

Çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için uygun toprak seçimi önemlidir. Toprak, çiçeğin ihtiyaç duyduğu mineralleri ve besinleri sağlamalıdır. Ayrıca, toprağın iyi drene olması da önemlidir. Bu nedenle, çiçekler için uygun bir toprak seçmek, çiçeklerin daha iyi uzamasına yardımcı olacaktır.

2. Sulama:

Çiçeklerin sulama ihtiyacı, türüne göre değişebilir. Ancak genel olarak, çiçeklerin düzenli ve yeterli miktarda sulanması gerekir. Çiçeklerin toprağı kuruduğunda sulanması, çiçeklerin daha iyi uzamasına yardımcı olur.

3. Gübreleme:

Çiçeklerin büyümesi için gerekli olan mineraller ve besinler, toprakta doğal olarak bulunmayabilir. Bu nedenle, çiçeklere düzenli olarak gübre vermek önemlidir. Gübreleme, çiçeklerin daha hızlı büyümesine ve daha canlı renkler sergilemesine yardımcı olur.

4. Hasarlı yaprakların temizlenmesi:

Bahçedeki çiçeklerde hasarlı yapraklar görülebilir. Bu yapraklar, çiçeğin büyümesini engelleyebilir ve zararlı böceklerin üremesine neden olabilir. Bu nedenle, hasarlı yaprakların düzenli olarak temizlenmesi, çiçeklerin daha iyi uzamasına yardımcı olur.

5. Doğal sinek kovucuları kullanımı:

Sinekler, bahçedeki çiçekleri ve bitkileri zarar verebilecek zararlı böceklerdir. Ancak, doğal sinek kovucuları kullanarak sinekleri bahçeden uzak tutabilirsiniz. Örneğin, nane veya lavanta bitkileri, sinekleri uzak tutan doğal kovuculardır.

kadin.com'da yer alan bilgiye göre; Bahçe toprağında bitki yetiştirmek isteyenler petunyayı tercih etmelidir. Güneş veya çok aydınlık olması bu çiçekler için yeterlidir. Soğuk bu çiçekleri iyi etkilemez ve solmalarına sebep olur. Bir yıllık bir bitkidir. Üretimini sağlamak için tohum kullanmalıdır.

Zengin karışımlı bahçe toprağında sardunya çiçeği oldukça verimli bir şekilde yetişir. Güneşli yerleri sever ancak çiçek açtığında doğrudan güneş görmemesinde fayda vardır.

Çiçek açtığı dönemde boca sulanmalıdır. Üretiminde çelik yönteminden yararlanılmalıdır. Karanfil yaz ve ilkbahar aylarında çiçek verir. Çok nem isteyen bir çiçek değildir. Fazla su aldığında kökleri çürür. Gelişme evresindeyken 15 günde bir gübre verilmesinde fayda vardır. Tohumla üretimi sağlanabilir.