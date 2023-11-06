Bella Hadid Masum İnsanların Ölümüne Sessiz Kalmadı! Filistin'e Sahip Çıkan Bella Hadid'in İşi Elinden Alındı!
İşgalci İsrail'in masum Filistin halkına yaptığı zulme Bella Hadid sessiz kalmadı. Bella Hadid, Filistin'e desteği sonrasında marka yüzü olduğu Dior'dan red yedi. Dior, yeni manken yüzü olarak İsrailli manken May Teger'i seçti.
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İşgalci İsrail'in masum Filistin halkına zulmü devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında herkes tek yürek oldu ve Filistin için meydanlara indi.
Ünlü manken Bella Hadid de kariyerini bir an bile düşünmeden masum halkın ve bebeklerin ölümüne sessiz kalmayarak tepki gösterdi.
Dior'un marka yüzü olan Bella Hadid, Filistin'e destek verdiği için projeden reddedildi. Dior, İsrailli manken May Teger'i marka yüzü yaptı.
Konuyu gündeme taşıyan İsrail gazetesi Maariv, “Tam da şu anda birçok şirket İsrail’i desteklemekten kaçınırken İsrailli model May Tager, daha önce Bella Hadid’in yürüttüğü uluslararası marka Dior’un kampanyasına liderlik ediyor.” ifadelerini kullandı.