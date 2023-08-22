Beyni tıkır tıkır çalıştırıyor! Bu baharatı kaşığın ucuyla yiyen herkesin hafızası uçuyor

gazetevatan.com'da aktarılanlara göre; Örneğin Kekik bir antioksidan deposudur. Düzenli tüketimi beynin gelişimine katıkı sağlarken toksinlerin de atılmasına yardımcı oluyor. Bu da erken yaşlanmayı engellemekte.

Karabiber: Piperin içerir karabiber. Beynin genç kalması için bu elzem. Ancak diğer yandan hafıze egzersizi yaptırıyor.

Zerdeçal: İşte kaşığın ucuyla bile yediğinizde beyninizi uçuran baharat. Zerdeçal tabi ki. Toksinlerin arındılması ona ait. Bir de hafızanızın ve beyninizin daha hızlı ve pratik olmasına katkı sağlıyor.

Tarçın: İçerdiği polifenollerle beyni iltihaplanmaya karşı korur tarçın baharatı. Bilindiği gibi yaşlandıkça beynin fonksiyonlarını yerine getirmesi biraz zaman alır. İlerleyen yaşlarda bu Alzheimer gibi hastalıklara kapı aralar. İşte tarçın buna karşı kalkan olur.

Pul biber: Kapsaisin içeriğiyle pul biber acı olarak yenildiği takdirde ciddi kapasite artırımı yapıyor beyinde.

Nane: Mentol yağı nedeniyle tercih edilen Nane, zihnin çalışma koşullarını iyileştiren bir etkiye sahiptir.

Fesleğen: Keskin kokusu ve tadıyla daha çok yemeklerde tercih edilir. Ancak sinir hücrelerinin uyarılmasında onun muazzam etkisi var. Sinirlerin beyne ulaşımında ise köprü olur. Odaklanma problemini yarıya indirir.

Zencefil: Gingerol etken maddesiyle zencefil, hafızaya da iyi gelir. Düzenli tüketilmesiyle tıkır tıkır çalışan bir beyne sahip olabilirsiniz.

HAFIZA DOSTU YİYECEKLER

Ulusal.com.tr'nin derlediği bilgilere göre; Hafızanızı güçlendirmek için beslenme alışkanlıklarınıza bu yiyecekleri ekleyebilirsiniz.

İşte hafıza dostu yiyecekler!

1. Somon: Omega-3 yağ asitleri içeren somon, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir.

2. Yumurta: B vitamini açısından zengin olan yumurta, hafızayı koruyan kolin adlı bir madde içerir.

3. Ceviz: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve E vitamini sayesinde hafızayı güçlendirir.

4. Brokoli: Folik asit açısından zengin olan brokoli, hafıza fonksiyonlarını artırır.

5. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri folik asit sayesinde hafızayı güçlendirir.

6. Keten tohumu: İçerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir.

7. Avokado: İçerdiği tekli doymamış yağlar sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir.

8. Yaban mersini: Antioksidan açısından zengin olan yaban mersini, hafıza fonksiyonlarını artırır.

9. Kuruyemişler: Fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler içerdikleri omega-3 yağ asitleri ve E vitamini sayesinde hafızayı güçlendirir.

10. Tam buğday ekmeği: İçerdiği kompleks karbonhidratlar sayesinde beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir.

Kaynaklar: Ulusal.com.tr, Gazetevatan.com