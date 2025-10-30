Bir Cumhuriyet Şarkısı oyuncu kadrosu: Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi nerede çekildi, konusu ne?

Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak izleyiciyle buluşan Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 1930’lu yıllarda Türkiye’de sanatın gelişimini ve Özsoy Operası’nın doğuşunu konu alıyor. İşte filmin konusu, çekim yerleri ve oyuncu kadrosu.

Ebru Gül Müezzinoğlu


Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak yayınlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 1930’lu yılların Türkiye’sinde sanat ve kültürün gelişimini konu alıyor.
Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında desteklenen yapımın yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaryosunu ise BKM Yazı Grubu üstlendi.

FİLMİN KONUSU

Film, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti üzerine, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Ahmed Adnan Saygun tarafından sadece 27 günde bestelenen Özsoy Operası’nın ortaya çıkışını anlatıyor.

ÇEKİM YERLERİ

Hazırlık süreci 1,5 yıl süren filmin çekimleri, dönemin atmosferini yansıtan Musiki Muallim Mektebi ve günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocağı Sahnesi gibi tarihi mekânlarda gerçekleştirildi.

OYUNCULAR

Salih Bademci – Ahmet Adnan Saygun
Ertan Saban – Mustafa Kemal Atatürk
Ahmet Rıfat Şungar – Münir Hayri Egeli
Birce Akalay – Nimet Vahide Hanım
Melis Sezen – Mediha Hanım
Şifanur Gül – Nükhet
Mehmet Özgür – Süleyman Bey
Burak Bilgili – Nurullah Şevket Taşkıran
Emre Karayel – Nuri Conker
Bensu Soral – Miti Kovaçeva
Okan Yalabık – Zeki Üngör

Film, Cumhuriyet’in 102. yılına özel yayınlanarak büyük ilgi topladı.


