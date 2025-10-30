Bir Cumhuriyet Şarkısı oyuncu kadrosu: Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi nerede çekildi, konusu ne?

Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak yayınlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 1930’lu yılların Türkiye’sinde sanat ve kültürün gelişimini konu alıyor.

Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında desteklenen yapımın yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaryosunu ise BKM Yazı Grubu üstlendi.

FİLMİN KONUSU

Film, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti üzerine, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Ahmed Adnan Saygun tarafından sadece 27 günde bestelenen Özsoy Operası’nın ortaya çıkışını anlatıyor.

ÇEKİM YERLERİ

Hazırlık süreci 1,5 yıl süren filmin çekimleri, dönemin atmosferini yansıtan Musiki Muallim Mektebi ve günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocağı Sahnesi gibi tarihi mekânlarda gerçekleştirildi.

OYUNCULAR

Salih Bademci – Ahmet Adnan Saygun

Ertan Saban – Mustafa Kemal Atatürk

Ahmet Rıfat Şungar – Münir Hayri Egeli

Birce Akalay – Nimet Vahide Hanım

Melis Sezen – Mediha Hanım

Şifanur Gül – Nükhet

Mehmet Özgür – Süleyman Bey

Burak Bilgili – Nurullah Şevket Taşkıran

Emre Karayel – Nuri Conker

Bensu Soral – Miti Kovaçeva

Okan Yalabık – Zeki Üngör

Film, Cumhuriyet’in 102. yılına özel yayınlanarak büyük ilgi topladı.