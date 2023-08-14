Bitkileriniz çiçek açmıyorsa işte evinizi çiçek bahçesine çevirecek tüyo! Çiçek anında coşuyor

Posta.com.tr sitesindeki içeriğe göre; Bazı bitkiler güneşi görmeye başladığı an çiçek açmak için tomurcuklanmaya başlar. Fakat bazı sorunlardan dolayı bitkiler tomurcuklanmıyor ve gelişmesi kısıtlanıyorsa denemeniz gereken birkaç yöntem var.

İLK ADIM SAKSI



Gövdesi büyümüş ve saksısı yetersiz gelen bitkiler çiçek açma konusunda zorluk yaşar. Bunun en önemli nedeni kökü kendisini geliştiremediğinden. Bu noktada yapılması gereken ise basit! Bir boy büyük saksıya çiçeğinizi ekin.

BUDAMA



Bitkinizde kurumuş dal veya kök varsa hemen budayın. Yoksa diğer kök ve dallara da zarar verip kurumasına neden olur.

Hem birçok bitki budandığı yerden çok daha fazla dal verir.

DÜZENLİ SULAMA



Kış mevsiminde sulama sayısı azalan bitkilerin havaların ısınmasıyla sulama sayısı çoğaltılmalıdır.

ÇİÇEĞİN COŞMASINI SAĞLAYACAK 2 KARIŞIM ÖNERİSİ

1. Deniz Yosunu Karışımı:

Deniz yosunu, bitkilerin büyümesini hızlandıran ve geliştiren bir besin kaynağıdır. Bu nedenle, çiçeklerinizin daha sağlıklı ve canlı görünmesini istiyorsanız deniz yosunu kullanabilirsiniz. Deniz yosunu karışımı yapmak için, 1 litre suya 1 yemek kaşığı deniz yosunu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı çiçeklerinizin toprağına sulama yaparak uygulayabilirsiniz.

2. Kahve Telvesi Karışımı:

Kahve telvesi, bitkilerin toprağına organik madde eklemek için kullanabileceğiniz harika bir malzemedir. Kahve telvesi karışımı yapmak için, 1 litre suya 2 yemek kaşığı kahve telvesi ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı çiçeklerinizin toprağına sulama yaparak uygulayabilirsiniz.

Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com