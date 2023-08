Bunları kim tasarlıyor? Kim alıp da giyiyor?  Diye merak ettiğimiz son günlerin en acayip kıyafetler

Moda dünyası her geçen gün daha da ilginç ve sıra dışı tasarımlarla dolup taşıyor. Markalar, farklılık ve yaratıcılık konusunda birbiriyle yarışırken ortaya çıkan kıyafet ve aksesuarlar ise bazen kafaları karıştırıyor, bazen ise kıkır kıkır gülmekten alıkoyamıyor. İşte son günlerde alışveriş sitelerinde dolaşırken "Bunları kim tasarlıyor?" veya "Kim alıp da giyiyor?" diye merak ettiğimiz en tuhaf ve ilginç kıyafetler!

DİSKO GECELERİNE HAZIRLIK: PARILTILI VE GÖZ ALICI TASARIMLAR

Moda, bazen geçmişten esinlenerek günümüzde de yer bulan tasarımlarla dolup taşar. Disko gecelerini hatırlatan parıltılı ve göz alıcı tasarımlar, cesur ve iddialı görünüm sevenler için biçilmiş kaftandır. Parlak kumaşlar, büyük boy aksesuarlar ve cesur renklerle hazırlanan bu tasarımlar, gecenin yıldızı olmayı hedefler.

"SPOR AYAKKABI MI, SANDALET Mİ, YOKSA ÇİZME Mİ GİYSEM?" KARARSIZLIĞINA SON: ÇOK FONKSİYONLU AYAKKABILAR

Hayatın hızlı temposunda bir gün içerisinde farklı etkinliklere yetişmek zor olabilir. İşte bu noktada karşımıza "süper ayakkabılar" çıkıyor. Spor ayakkabısı, sandalet ve hatta çizme özelliklerini bir arada barındıran bu ayakkabılar, her an her yerde rahatlıkla giyilebilir.

MODELİN Mİ DURUŞU TUHAF, KIYAFETİN KENDİSİ Mİ ÇÖZEMEDİM: ASİMETRİK KESİMLER

Asimetrik kesimler, modanın sınırlarını zorlayan ve sıradanlığın ötesine geçen tasarımlardan biridir. Bu kesimlerde kıyafetin bir tarafı diğerine göre farklı uzunlukta veya farklı şekilde kesilmiştir. Modelin bu tuhaf duruşu mu, yoksa kıyafetin kendisi mi çözemedim demenize sebep olur, bilemiyoruz!

2000'LERİN FIRFIRLARI ABARTILI ŞEKİLDE DÖNÜYOR: NOSTALJİ DOLU TASARIMLAR

Moda dünyasında dönem dönem geriye dönüşler yaşanır. Son yıllarda ise 2000'lerin fırfırlı ve abartılı tasarımları tekrar popülerlik kazanıyor. Elbiselerde, eteklerde ve hatta bluzlarda gördüğümüz bolca fırfır, bazılarımız için nostalji dolu bir yolculuk sunarken, bazılarımız için ise "Acaba bu kadar fırfır fazla mı olmuş?" düşüncesini getirebilir.

YAŞLILARIN "KÖPEK Mİ PARÇALADI?" DEDİĞİ MODEL: DELİKLİ VE YIRTIK TASARIMLAR

Son zamanlarda gördüğümüz delikli ve yırtık tasarımlar, bazen yaşlı neslin ilgisini çekemeyebilir. Ancak bu tasarımların gençler arasında popüler olduğu bir gerçek. Kıyafetlerdeki kasıtlı yırtıklar ve delikler, gençlerin rahat ve asi tarzını yansıtmak için kullanılıyor.

TAM DÜĞÜNE KATILMALIK BİR ELBİSE: ABARTILI VE TAŞLI TASARIMLAR

Düğünlerde şıklık önemlidir, ancak bazı tasarımlar diğerlerine göre biraz daha fazla göze çarpabilir. Abartılı ve taşlı elbiseler, tam düğüne katılmalık tasarımlardan biridir. Parlak taşlar, tüy detayları ve dikkat çekici desenlerle süslenen bu elbiseler, düğün davetiyeleri geldiğinde akla ilk gelen seçeneklerden biri olabilir.