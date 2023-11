Bunları Yaparsanız Asla Pişman Olmazsınız! Yapmaktan Pişman Olmayacağınız 9 Hareket!

Başladığınız İşi Bitirmek: Her ne olursa olsun her zaman başladığınız işi bitirmelisiniz. Başladığınız işi bitirmek hem beyninizin rahatlamasına hem de bedenen bir yükten kurtulmanızı sağlar. Başladığınız işi her zaman bitirin ve asla pişmanlık duymayın.