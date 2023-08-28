Buzdolabına koymak büyük bir hata! Besin değeri gidiyor ve zehirliyor

Ulusalpost sitesinde aktarılanlara göre; Çilek, yaz meyvelerinin en sevilenlerinden biridir. İçeriğindeki yüksek su oranı ve lezzetli tadı ile sofralarımızda sıkça yer alır. Ancak, çileklerin buzdolabına konulmaması gerektiği konusunda yanlış bir inanış mevcuttur. Bu yazımızda, neden çileklerin buzdolabına konulmaması gerektiğini açıklayacağız.

Çilekler, taze ve lezzetli kalması için oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabında saklanan çilekler, tadını ve aromasını kaybeder. Ayrıca, buzdolabının soğuk ortamı nedeniyle çileklerin içerisindeki su kristalleşir ve çilekler yumuşaklığını kaybeder. Bu sebeple, çileklerin buzdolabına konulmaması önerilir.

Bununla birlikte, çilekleri taze tutmak için bazı ipuçları da paylaşabiliriz. Çilekleri satın aldığınızda hemen yıkamamalısınız. Yıkama işlemi, çileklerin suyunu emmesine ve daha çabuk bozulmasına neden olabilir. Çilekleri yıkamadan önce, saplarını kesip birkaç saat bekletmeniz önerilir. Böylece, çileklerin suyu daha az emer ve daha uzun süre taze kalır.

ÇİLEK REÇELİ YAPIN

Eğer evinizde çok fazla çilek varsa çilek reçeli yapabilir ve çileklerin bozulmasını önleyebilirsiniz. Ancak çilek reçeli yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

Ulusal.com.tr'nin derlediği bilgilere göre; Çilek reçeli yapmak, lezzetli bir tatlı keyfi sunarken aynı zamanda birçok püf noktası gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, çilek reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken 4 önemli detay var. İşte bilmeniz gerekenler

1. Kaliteli Malzemeler Kullanın

Çilek reçeli yaparken kullanacağınız malzemelerin kalitesi, sonuçta elde edeceğiniz lezzetin belirleyicisi olacaktır. Bu nedenle, taze ve olgun çilekler tercih ederek, şeker ve limon gibi diğer malzemeleri de kaliteli seçmeniz gerekiyor.

2. Doğru Ölçüler Kullanın

Reçel yapımında doğru ölçüler, lezzetin yanı sıra kıvamın da önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, tarife uygun şekilde malzemeleri ölçerek, doğru oranları yakalamalısınız.

3. Düşük Ateşte Pişirin

Çilek reçeli yaparken, reçelin kıvamını sağlamak için uzun süre pişirmeniz gerekebilir. Ancak bu süreçte, düşük ateşte pişirmek oldukça önemlidir. Yüksek ateşte pişirilen reçel, hem kıvamını kaybeder hem de tadında acılık oluşabilir.

4. Kapaklı Kavanozlarda Saklayın

Çilek reçelinizi yaparken, kapaklı kavanozlarda saklamanız gerekiyor. Bu sayede reçeliniz hem daha uzun süre dayanacak hem de lezzetini koruyacaktır. Ayrıca, kavanozların sterilize edilmiş olması da önemlidir.