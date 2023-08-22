Cadı avının korkunç yüzü: Orta çağ katliamlarının siyasi yüzü

Avrupa'da cadı avı 14.yüzyılda başlayıp, 17.yüzyılda zirve noktasına ulaştı. Peki 14.yüzyılda başlayan cadı avı neye göre karar veriliyordu? Aslında, cadı olarak şüpheli gördükleri kadınları, hiçbir sorgu ve dava olmadan çarmıha gererek infaz etmelerinden başka bir şey değildi.

Cadı avı nedir? Diye sorduğumuzda, Cadı olarak suçlanan kadınların, aslında hiç birinin dolu fırtınalarına neden olma, kitlesel hastalık yayma veya gece boyunca kötü varlıkların bir araya gelmesi için yapılan büyüler veya uçma gücüne sahip olduklarına dahil kanıtlar yoktu.

MODERN BATININ KARANLIK YÜZÜ: ORTA CAĞ CADI AVLARI

Bu, kitlesel korku ve hisler halka dayatılan bir suç olabilir mi? Cadılığın yasal son bulması 18.yüzyılda son bulurken, cadı avlarına neden olan davranış kalıpları tarih boyunca ve günümüzde tespit edilebilir.

Salem Cadı Müzesi'nde tarih boyunca cadı avı olarak adlandırılmış katliamlara dikkat çekmek için, 1692 yılından 18.yüzyıla kadar masum kadınların, cadı avı altında katledilmesine karşı, masum kurbanlarının sesi olurken, aynı zamanda cadı avlarının temel nedenine ve bugün toplumumuzu nasıl etkilemeye devam ettiklerine dikkat çekmek için sergiler açmaktadır.

Ortaçağ İngilteresi'nde kanun ve düzen çok katıydı. Kanun ve düzenden sorumlu olanlar, insanların ancak kanunlardan korkarlarsa düzgün davranmayı öğreneceklerine inanıyorlardı.

En küçük suçların bile ağır cezaları vardı. 1381 Köylü İsyanı'nın kanıtladığı gibi, yetkililer fakirlerden korkuyordu. Çünkü zenginden çok fakir vardı ve herhangi bir isyan potansiyel olarak zarar verebilirdi.

Henry II zamanında, İngiltere'deki hukuk sistemi iyileştirilmişti çünkü Henry, İngiltere'nin tüm ilçelerindeki davaları dinlemek için Londra'dan kendi yargıçlarını gönderdi. Her sanık bir çileden geçmek zorundaydı. Bu çilelerden geçenler masum sayılacaktı.

1- Ateşle imtihan: Sanık, kızgın bir demir çubuk tutarak üç adım yürüyecekti. Daha sonra eli bandajla sarılarak üç gün özgür bırakılacaktı. Yara üç gün sonra iyileşiyorsa, masum sayılarak affedilecekti ama yara açıkça iyileşmemişse, suçluydu ve infaz edilecekti.

2-Su ile çile: Sanık bir kişi bağlanarak suya atılacaktı. Eğer suçlu görülen yüzebilirse, suçlu görülen kişi affedilecekti.

3-Dövüş yoluyla çile: Bu, bir şeyle suçlanan soylular tarafından kullanıldı. Suçlayıcılarıyla savaşacaklardı. Kim kazandıysa haklıydı. Kaybeden genellikle dövüşün sonunda ölürdü.

Henry II zamanından önce mahkumların çoğu yanarak öldü, birkaçının başı kesildi. Kurbanlar ateşe atılan bir merdivene bağlandı. Son bir merhamet olarak, yetkililer alevler içinde ölmelerini hızlandırmak için cadıların boyunlarına barut torbaları bağladılar.

14. ve 18. yüzyıllar tarihlerinde ortaçağ Avrupası'nda bazı cadı infazları gerçekleşmişti. Ancak, bunlar hurafe ve cinsiyet ayrımcılığından ziyade esas olarak siyasi çıkarların sonucu olarak söyleniyor.

Örneğin Agnes Bernauer, Augsburg Dükü onu oğlunun karısı olarak kabul edemediği için 1435'te cadı olarak idam edildi. Joan of Arc, İngiliz siyasi ve askeri çıkarlarını tehdit ettiği için 1431'de kazığa bağlanarak yakıldı.

Cadı avı nedenleri ile ortaçağ Avrupası'nda 18.yüzyıla kadar toplam 60.000 kişiye yakın kişinin cadı olarak adlandırıp infaz edildiği düşünülüyor.