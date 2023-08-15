Çamaşır makinesi çalışırken sular ya da elektrikler kesilirse sakın bunu yapmayın

Çamaşır makinesi, kirli çamaşırlarımızı uzun uğraşlarla elimizde yıkama dönemine tamamen son verdi. Bu nedenle evimizin en büyük yardımcılarından biri de çamaşır makinesidir. Deterjanı ilave ettikten sonra düğmeye basmak, çamaşırların yıkanması için yeterli oluyor. İşte o nedenle çamaşır makinesi her evin olmazsa olmazı.

Çamaşır makinesi her şeyi kolaylaştırmasına kolaylaştırıyor ama öte yandan da makine hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki yardımcımız uzun ömürlü olabilsin. Doğru kullanım yapmadığımızda çamaşır makinesi bozulma sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumun en sık yaşandığı anlardan biri de elektrik ya da su kesintileri olabiliyor. Ne yapmanız gerektiğini bilmediğinizde çamaşır makinesinin bozulmasına bile yol açabilirsiniz.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ SIRASINDA BUNU YAPMAYIN

Çamaşır makinenize kıyafetlerinizi atıp deterjanı ve yumuşatıcı ekledikten sonra diyelim ki çalıştırmaya başladınız. Sonrasında makine su aldı ve yıkamaya başladı. Ama bir de baktınız ki elektrik kesildi ya da sular gitti. Peki bu durumda ne yapmanız gerekiyor?

Çamaşır makinesi çalıştığı sırada elektrik kesintisi yaşandıysa hiç telaş yapmayın. Makineye dokunmayın ve kapatma düğmesine basmayın. En sık yapılan hatalardan birisi de kapatma düğmesine basarak su dolu makineyi öylece bırakmak ya da kapağı açarak suyu boşaltmaya çalışmaktır. Günümüz makineleri akıllı bir teknoloji içerdiği için elektrik geldiğinde program kaldığı yerden devam edecektir. O nedenle hiç endişe yapmanıza gerek yok.

Sular kesildiğinde ise yapabileceğiniz şey makineyi kapatmak olacaktır. Çünkü çamaşır makinesi su çekerek kıyafetleri yıkar. Su kesildiğinde kıyafetleri yıkamak için makine su çekemeyecektir. O nedenle makineyi kapalı bir konuma getirerek beklemeniz en doğrusu olacaktır.

Hürriyet'in haberine göre, çamaşır makinesinin uzun ömürlü olması için bazı önlemler alabiliriz.

Çamaşır makinesi kullanıcılarının bilmesi gereken bazı önemli ipuçları:

• Çamaşır makineleri genellikle yüzde 75 dolulukta tam kapasite güç harcar. Bu yüzden enerji ve su israfı yapmamak adına makinenin tam dolu olmasına dikkat etmek gerekir.

• Çamaşır makinesinin konduğu zeminin düz ve yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olunmalıdır. Halı veya benzeri yerlerde, kaygan zeminler üzerinde kurulmamalıdır. Yan taraflarında mobilya ya da farklı cihazlar varsa, aralarındaki mesafenin en az 1 cm olmalıdır.

• Makinenin bağlı bulunduğu, su tesisatının da temiz olmasına dikkat etmek gerekir. Eğer su giderlerinin verimliliğinden şüphe ediliyorsa, makineyi kurmadan önce ya da kullanılıyorsa bir süre ara verilerek yetkin bir tesisatçının çağırılması ve gerekli düzenlemeleri yapması makinenin arızalanmasını engelleyecektir.

Çamaşır makinesi temizliği için kullanabileceğiniz 3 farklı karışım bulunmaktadır. İşte bu karışımların detayları:

1. Sirke ve Karbonat Karışımı:



Bu karışım, çamaşır makinesinde biriken kireç ve kirleri temizlemek için oldukça etkilidir. Bunun için, 1 su bardağı beyaz sirkeye 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu karışımı çamaşır makinesinin içine dökün ve boş bir programda yıkayın.

2. Limon Suyu ve Kabartma Tozu Karışımı:



Bu karışım da kireç ve kirleri temizlemek için oldukça etkilidir. 1 su bardağı limon suyuna 1 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin içine dökün ve boş bir programda yıkayın.

3. Çamaşır Makinesi Temizleyici Tablet:



Eğer hazır bir çözüm arıyorsanız, çamaşır makinesi temizleyici tabletlerden kullanabilirsiniz. Bu tabletleri çamaşır makinesinin içine atın ve boş bir programda yıkayın. Bu tabletler, kireç ve kirleri temizlemenin yanı sıra kötü kokuları da giderir.

Derleme: Ulusal.com.tr - Kaynaklar. Hurriyet.com.tr - Haberciniz