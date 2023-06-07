Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Hayatı kolaylaştırıyor

Günlük hayatımızda kullanılan birçok ürünler, farklı alanlarda da hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Bunlar biri de poşet çay. Özellikle temizlik konusunda mucizeler yaratarak pahalı deterjanlara ve temizlik malzemelerine taş çıkartan çay poşetini atmadan önce bir kez daha düşünün.

POŞET ÇAY NERELER KULLANILIR? İŞTE KULLANIM ALANLARI...

1- ÇÖP VE BUZDOLABI KOKUSU

• Birkaç kullanılmış çay poşetini bir çöp kutusunun dibine atın veya birkaçını bir kaseye koyun ve buzdolabının alt kısmına yapıştırın ve eski çay poşetlerinin birkaç gün boyunca kokuyu sizin için toplamasına izin verin.

• İhtiyacınız olduğunda çay poşetlerini yenileriyle değiştirebilirsiniz ve süreç baştan başlar.

• Bunun yerine bir çöp kutusunun dibine birkaç eski çay poşetinin kurumuş içeriğini de serpebilirsiniz.

2- AYNA VE CAM PARLATMA

• Boş bir sprey şişesini bir ila iki çay poşeti ve suyla doldurun, şişeyi sallayın ve solüsyonu aynalarınıza, duş kapınıza ve pencerelerinize püskürtmeye başlayın.

• Camları silin ve kirin nasıl dağıldığını, yüzeylerin parlamaya başladığını izleyin...

• Ayrıca parmak izlerini temizlemek ve çıkarmak için bir çay poşetini aynalı bir yüzeye düz bir şekilde sürebilirsiniz.

• Su lekelerinden kurtulmak için cam duş kapılarına çay poşetleri sürebilirsiniz.

3- AYAKKABI KOKUSU

• Gece boyunca her ayakkabının içine kurumuş bir çay poşeti atın ve sabaha kadar ayakkabı kokusundan kurtulacaksınız...

• Bunu denemeden önce çay poşetlerinin tamamen kuru olduğundan emin olun, aksi takdirde ayakkabılarınız ıslanır.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/cay-posetlerini-sakin-cope-atmayin-cay-posetinin-hayat-kolaylastiran-kullanim-alanlari-394356