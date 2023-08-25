Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor

Öncelikle, çiçeklerinizin su ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak sulamanız gerekiyor. Ancak, sadece su vermek yeterli olmayabilir. Çiçeklerinizin daha sağlıklı ve canlı görünmesi için ballı veya şekerli su kullanabilirsiniz. Bu şekilde, çiçeklerinizin besin ihtiyacını karşılayacak ve daha canlı bir görünüm kazanacaklar.

Ayrıca, çiçeklerinizin toprağına birkaç damla sıvı gübre ekleyerek de daha canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak, gübre kullanımında dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla gübre kullanmak çiçeklerinizin zarar görmesine neden olabilir.

Son olarak, çiçeklerinizin coşkulu bir görünüme kavuşması için özel bir kür hazırlayabilirsiniz. Bunun için, bir bardak suya birkaç damla limon suyu ve bir çay kaşığı şeker ekleyin. Bu karışımı çiçeklerinize düzenli olarak verin ve etkisini gözlemleyin. Bu uygulamayı ayda 1 kez deneyin. Fazla vermeyin

EK BİR TÜYO DAHA:

Yumurta Kabukları ve Suyu



Kim derdi ki her sabah kahvaltı sofrasında yediğiniz yumurtalar, çiçeklerinizi coşturan en etkili malzemelerden biri olacak! Yumurtanın hem kabuğundan hem de suyundan faydalanacağınız bu tarifi uygulamak da bir hayli kolay!

Yapımı



İlk olarak birkaç yumurtayı haşlamakla işe başlayın.

Sonrasında suyu oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Su oda sıcaklığına ulaştığında bitkilerinizin saksısına dökün.

Yumurtaları soyduktan sonra kabuklarını ufak parçalar haline getirin.

Bu parçaları bitkinin toprağına ekleyin ve karıştırın.

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