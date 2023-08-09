Çiçeğin dibine koyunca ölmüş çiçeği bile coşturuyor! Mutlaka saksı dibine koyun

Baharın gelmesiyle birlikte evlerimizde çiçeklerin yerini almaya başladı. Ancak, çiçekleri doğru yerde ve doğru şekilde yetiştirmek, onların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve uzun ömürlü olmaları için oldukça önemlidir. Bu noktada, çiçeklerin saksı dibine konulması da büyük bir önem taşır.

Çünkü çiçeğin dibine koyulan malzemeler, onun beslenmesi ve su alması için gereklidir. Eğer çiçeğin dibine uygun bir malzeme konulmazsa, çiçeklerin sağlığı ve canlılığı olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, çiçeklerin saksı dibine uygun bir malzeme konulması, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve uzun ömürlü olmalarını sağlar.

Ayrıca, doğru malzemelerin kullanılmasıyla çiçeğin dibinde oluşabilecek kök çürümesi gibi sorunlar da önlenebilir. Kök çürümesi, çiçeklerin ölmesine ve sağlıksız bir görünüm kazanmasına neden olabilir. Bu nedenle, çiçeklerin saksı dibine uygun bir malzeme konulması, onların köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlar.

ÇİÇEK COŞTURAN KÜR

Çiçek coşturan kuru maya tarifi

1 yemek kaşığı kuru maya

1 litre su

Malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Maya ile suyu güzelce karıştırın ve mayanın iyice çözünmesini sağlayın. Yapraklara ve çiçeğe değmeyecek şekilde çiçeğinizi sulayın.

NE KADAR SIKLIKLA BU KARIŞIMI DÖKMELİYİM?



15 günde bir bu karışımı uygulayın.

Kaynak: Saglikhaberciniz - Derleme: Ulusal.com.tr