Çiçekler coşmuyor ve açmıyorsa işte coşturma tekniği! Saksı dibine koyun

Saksı bitkileri, evimizin en güzel dekorasyon parçalarından biridir. Ancak, bitkilerin sağlıklı ve canlı kalabilmesi için doğru malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Saksı dibine eklenen malzemeler, bitkinin beslenmesi ve büyümesi için oldukça önemlidir.

Peki, saksı dibine hangi malzemeler eklenmeli? İşte size çiçeği coşturacak öneriler:

1. Torf: Torf, bitkilerin köklerinin nemini koruyarak sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Ayrıca, toprağın havalandırılmasını da sağlar.

2. Vermikülit: Vermikülit, toprağın su tutma kapasitesini artırır ve bitkinin köklerinin hava almasını sağlar. Ayrıca, toprağın pH dengesini de korur.

3. Perlit: Perlit, toprağın havalandırılmasını sağlar ve su tutma kapasitesini artırır. Ayrıca, toprağın pH dengesini de korur.

4. Kompost: Kompost, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar ve toprağın yapısını iyileştirir. Ayrıca, toprağın nem tutma kapasitesini de artırır.

5. Gübre: Bitkilerin büyümesi için gereken mineralleri ve besinleri sağlayan gübre, saksı bitkilerinin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

Ölmek üzere olan bir bitkiyi canlandırmak için 2 ipucu

Toprağını değiştirin



Bitkinizi canlandırmak için yüksek kaliteli bir toprak karışımı kullanın ve öncekinden daha geniş bir saksı seçin.



Bitkiniz susuz kalmışsa toprağına su depolayan kristaller ekleyin. "Su kristali", "su jeli" olarak bilinen bu minik su depolarını internette rahatlıkla bulabilirsiniz.

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Silerek temizleyin



Bitkiniz böcekler tarafından istila ediliyorsa yaprakları nemli bezle veya iyice seyreltilmiş bir sabunlu su çözeltisiyle silebilirsiniz.



Unutmayın; yaprakları üzerinde çok fazla toz toplayan bitkiler, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları güneş ışığını alamazlar.

Kaynak: Milliyet.com.tr - Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com