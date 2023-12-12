Çok Eşlilik Hangi Ülkelerde Yasal? Türkiye'de Çok Eşlilik Yasal Mı?

Hemen hemen herkesin merak ettiği çoklu eşlilik hakkında araştırılanları derledik! Müge Anlı'da geçen Çoklu eşlilik muhabbeti sonrası herkes bu olayın hangi ülkelerde yasal olup olmadığı merak edildi. Çok eşlilik her ülkede farklı algılara sahipti. Ancak bazı şeriatla yönetilen ülkeler ise bunu dini olaylara dayandırarak yasal hale getirdi. Bazı batılı devletlerde yerel halk arasında ise bu geleneksel olarak yapılır.

Çok Eşlilik Hangi Ülkelerde Yasal?

Poligami çok eşlilik anlamına gelir. Ortadoğu, Afrika, Güney Asya'da sık görülmekle birlikte, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde yerel halk arasında da sıklıkla rastlanır. Endonezya, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak gibi ülkelerde birden fazla kadınlar evlenmek yasal olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Amerika'nın Teksas eyaletinde de çok eşlilik yani birden fazla kadınla evlenmek serbesttir. Bunun yanı sıra Hollanda'da ise çok eşliliğe sahip evlilikte ise cinsiyet ayrımı söz konusu değildir. Batı da bu tercih olarak lanse edilirken Ortadoğu'daki ülkelerde ise dine dayandırılır.

Türkiye'de Çok Eşlilik Yasal Mı?

Ülkemizde bu durum insan haklarına aykırı olduğundan yasal olarak yasaktır. "Birden Çok Evlilik", "Hileli Evlenme", "Dinsel Tören Suçu", Türk Ceza Kanunu'nun 230. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. TCK 230 maddesine göre; aynı anda birden fazla evlilik yapmak, başka bir kişiyle evli olduğunu bilerek evlenmek, gerçekleştirilmemiş bir dinî nikah töreniyle evlenmek suç teşkil etmektedir. Yani evli bir kadının üzerine dini nikahlı gelen kadın hak talep edemez. Ayrıca resmi nikahı olan kadının şikayeti halinde bu mahkemeye taşınarak dini nikahı yapan kadın ve adam cezalandırılır.